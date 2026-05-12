Sambucci (FdI): “Ambulanti, ricevuto vertici di Ana-Ugl. Sostegno a richiesta di aprire un tavolo di crisi al Mimitt”

Roma, 12 maggio 2026 – “Da sempre mi batto per sostenere il mondo dei commercianti. Compresa la categoria degli ambulanti, settore che mi onoro di aver fatto parte durante il mio percorso professionale.

A tal proposito ho avuto modo di incontrare nella giornata di oggi presso il mio ufficio in Consiglio regionale i vertici sindacali di Ana-Ugl Roberto Marrigo (segretario nazionale) e Ivano Zonetti (presidente nazionale). Le problematiche del settore meritano di essere affrontate in maniera approfondita, soprattutto alla luce degli ultimi dati sconfortanti. Stando ai numeri diffusi proprio da Ana-Ugl, negli ultimi 10 anni in Italia hanno chiuso la loro attività ben 49.102 ambulanti di cui circa 6.000 nella Regione Lazio.

Si tratta di cifre che fanno riflettere e che ci obbligano a far fronte alle criticità emerse e a trovare delle soluzioni. Comprendo quindi le ragioni della richiesta di Ana-Ugl al Governo di aprire un tavolo di crisi del settore presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Condivido la necessità di avviare un confronto serrato sulle problematiche urgenti del comparto e da parte mia posso assicurare la piena disponibilità a sostenere l’iniziativa volta ad attivare questo strumento istituzionale, fondamentale per gestire le situazioni di emergenza, come quella che attualmente vive la categoria degli ambulanti nel nostro Paese”.

Lo dichiara in una nota l’on.Vittorio Sambucci, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio