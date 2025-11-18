Sambucci presidente Commissione Sviluppo Economico:”Grato ed emozionato”

“Desidero esprimere la mia più sincera emozione e una profonda gratitudine per l’elezione a Presidente della XI Commissione permanente del Consiglio regionale del Lazio”. Inizia con queste parole il nuovo percorso alla guida della Commissione Sviluppo Economico del Lazio per Vittorio Sambucci, il consigliere regionale pontino successore del dimissionario Enrico Tiero.

“Accolgo questo incarico – continua – con senso di responsabilità, umiltà e grande rispetto per il ruolo che mi è stato affidato. Ringrazio in primo luogo i colleghi consiglieri per la fiducia riposta in me e il gruppo ed il partito di Fratelli d’Italia, che ha sostenuto con convinzione la mia candidatura. Questo voto rappresenta un attestato che va ben oltre la mia persona: è un riconoscimento all’intero territorio e alla comunità che ho l’onore di rappresentare, una comunità che ogni giorno dimostra orgoglio, determinazione e spirito di servizio. Interpreto questa nomina come un impegno rinnovato a lavorare con dedizione, serietà e ascolto, affinché la Commissione possa tornare a svolgere un ruolo fondamentale nelle attività del Consiglio regionale. Sarà mia cura garantire un confronto costruttivo e aperto, all’insegna della collaborazione istituzionale e della concretezza, per contribuire al meglio allo sviluppo e al benessere della nostra Regione. Grazie ancora a tutti per la fiducia e il sostegno dimostrati”.