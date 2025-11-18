Sambucci succede a Tiero, sarà lui alla guida della Commissione Sviluppo Economico del Lazio

La Regione Lazio ha un nuovo Presidente della Commissione Sviluppo Economico, il consigliere regionale pontino Vittorio Sambucci. La nomina, ufficializzata nelle ultime ore, segna un passaggio significativo nell’assetto delle commissioni consiliari, con il neo presidente che succede a Enrico Tiero, finito agli arresti domiciliari dopo la bufera giudiziaria che lo vede accusato di corruzione. Secondo gli osservatori politici, l’incarico rappresenta una scelta strategica in un momento in cui il Lazio è chiamato a consolidare interventi e investimenti mirati al rilancio del tessuto produttivo regionale. La Commissione Sviluppo Economico è infatti uno dei fulcri attraverso cui transitano decisioni legate ad attività d’impresa, occupazione, innovazione e sostegno alle realtà locali.

Sambucci è stato eletto con cinque voti. Due invece le schede bianche. “Ringrazio tutti per questo incarico – ha dichiarato subito dopo l’elezione – spero di poter essere un valore aggiunto e di lavorare con spirito di collaborazione”.

La nomina è stata accolta con entusiasmo dal Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Latina, che vede in questo passaggio un riconoscimento non solo per Sambucci, ma per l’intero partito sul territorio pontino. “È il risultato di un lavoro di squadra – spiega il senatore nonché coordinatore provinciale del FdI, Nicola Calandrini – e della credibilità che Fratelli d’Italia ha saputo costruire in questi anni. Con questo incarico, la provincia di Latina potrà contare su un presidio ancora più forte in Regione, capace di sostenere esigenze di imprese, lavoratori e amministrazioni locali. Siamo certi che Sambucci svolgerà questo ruolo con grande competenza e spirito di servizio”.

Un messaggio di auguri è arrivato anche da Marietta Tidei(IV), che ha espresso i suoi le migliori fortune “per il lavoro ci attende in questa importante commissione, a partire dalla nuova legge sul Consorzio industriale che speriamo arrivi presto”.

Un benvenuto è arrivato anche dall’assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini. “Desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni a Vittorio Sambucci per la sua elezione a presidente della Commissione Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio. Si tratta di un ruolo strategico per la crescita del nostro territorio, che richiede competenza, senso delle istituzioni e capacità di dialogo con il mondo produttivo. Sono certo che Sambucci svolgerà questo incarico con grande impegno e responsabilità, garantendo continuità al lavoro della Commissione e contribuendo a rafforzare le politiche regionali volte allo sviluppo delle imprese, alla competitività del sistema economico e alla valorizzazione delle eccellenze del Lazio in linea con gli obiettivi di crescita che la Regione Lazio si è posta sin dall’inizio di questa legislatura”.