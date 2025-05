San Felice, aggressione di gruppo a due connazionali: rimpatriato

A San felice Circeo i Carabinieri, hanno accompagnato un cittadino di 23 anni di origine tunisina, presso il centro di permanenza di Roma-Ponte Galeria, seguendo l’ordine di trattenimento per il rimpatrio, emesso dalla Questura di Latina.

Il 23enne era stato all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali, ritenuto responsabile insieme ad altri complici, di un’aggressione avvenuta lo scorso 19 maggio, ai danni di due vittime anch’esse di origine tunisina.

Dagli accertamenti preliminari condotti dai Carabinieri, è emerso che il tunisino, non era risultato in regola sul territorio nazionale, pertanto dopo le relative procedure in merito alla sua posizione sul territorio dello stato, è stato emesso l’ordine di trattenimento per il rimpatrio.