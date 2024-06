San Felice, al via i lavori per il nuovo parcheggio di via dell’Acropoli

Al via i lavori per la realizzazione del nuovo parcheggio di via dell’Acropoli, nel centro storico di San Felice Circeo. Al momento, gli interventi riguardano il primo stralcio dell’opera, che consentirà di disporre di 21 nuovi stalli per autoveicoli e di sei spazi destinati invece ai motoveicoli. In questa prima tranche di lavori, sono compresi gli interventi strutturali necessari affinché possa essere realizzata questa fondamentale opera pubblica, che permetterà di fronteggiare concretamente l’annosa problematica della carenza di parcheggi a ridosso del centro storico. L’investimento sarà di circa un milione e duecentomila euro, di cui 250.000 euro finanziati dalla Regione Lazio.

Al fine di consentire l’allestimento dell’area di cantiere e le condizioni di sicurezza, è stata emessa un’ordinanza di modifica temporanea della circolazione stradale in via dell’Acropoli, con istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata dopo le scalette di accesso del civico 3 per 88 metri circa e contestuale istituzione del senso unico alternato nel medesimo tratto. Tale provvedimento sarà in vigore da questa mattina, 17 giugno, e sino al termine dei lavori.

Considerata la temporanea “soppressione” di alcuni stalli di sosta a causa dell’allestimento dell’area di cantiere, il Comune di San Felice Circeo ha deciso di incrementare gli spazi a disposizione degli utenti creando un’ulteriore area di parcheggio in via Capponi, dove quest’anno l’Ente provvederà ad affittare nei mesi estivi tre terreni anziché due. Il tutto in aggiunta all’ordinario servizio di navetta, le cui corse nella stagione turistica, specie per il centro storico, vengono intensificate.

«La realizzazione del parcheggio di via dell’Acropoli – commenta il Sindaco, Monia Di Cosimo – rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo per la nostra Amministrazione, trattandosi di un progetto su cui stavamo lavorando da anni. Il primo stralcio di questo progetto vedrà ora la luce anche grazie al prezioso contributo della Regione Lazio. Il nostro scopo è quello di fronteggiare l’annosa questione della carenza di parcheggi nel nostro centro storico, particolarmente evidente durante la stagione estiva. Pertanto, i lavori non termineranno con la realizzazione di questo primo stralcio, né tantomeno con la realizzazione dell’intero parcheggio di via dell’Acropoli. In programma, infatti, c’è anche la creazione di un’altra ampia area di sosta a servizio del centro storico, in via Capponi, e stiamo lavorando affinché anche quest’altro progetto possa vedere al più presto la luce».