San Felice, al volante ubriaco e drogato causò un incidente: denunciato

Lo scorso 25 febbraio aveva causato il tamponamento di tre auto a Borgo Montenero. E’ arrivata la denuncia per il 35enne pontino che guidava sotto l’effetto di alcool e droga. E’ questo l’esito a seguito degli accertamenti effettuati dagli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo che quel giorno erano intervenuti sul luogo dell’incidente.

Quel giorno il conducente era stato sottoposto a un controllo istantaneo, con il pretest per misurare il tasso alcolimetrico, che aveva dato esito positivo e successivi accertamenti più approfonditi, effettuati presso l’ospedale Fiorini di Terracina, per verificare anche la presenza di droghe, avevano confermato che era alla guida sotto l’influenza dell’alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti. Oltre alla denuncia per l’uomo è scattato anche il ritiro della patente.