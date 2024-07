San Felice, arriva il Circeo Street Food sotto gli occhi della Maga

Da giovedì 11 a domenica 14 luglio, il litorale laziale si animerà con uno degli eventi più attesi dell’estate: il Circeo Street Food. Organizzato dall’Amministrazione Comunale con il supporto della ProLoco, il TTSFood torna ai piedi della Maga Circe, offrendo un’esperienza gastronomica unica.

Il villaggio, situato nella pineta di Piazza Italo Gemini, ospiterà 25 Street Chef che proporranno una vasta gamma di specialità culinarie italiane e internazionali. I visitatori potranno gustare piatti gourmet come panini con carne di scottona, specialità di pesce, arancine siciliane, bombette pugliesi e olive ascolane. Non mancheranno proposte internazionali come BBQ americano, tacos messicani, Asado argentino e paella valenciana.

Oltre al cibo, l’evento offrirà spettacoli, giochi di luce, musica e attività per tutte le età, trasformando il villaggio in un ristorante a cielo aperto. Tra le dolci delizie disponibili ci saranno tiramisù espresso, cheesecake, cannoli siciliani e molto altro.

Gli orari dell’evento sono dalle 17:00 alle 24:00, con ingresso libero. Un’occasione imperdibile per gustare ottimo cibo e divertirsi in una location incantevole.