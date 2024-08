San Felice, auto nel canale dopo lo scontro: ricoverati due anziani in codice rosso

Questa mattina intorno alle 9:00 si è verificato un grave incidente stradale in via Molella, all’incrocio con via Quattro Novembre nel Comune di San Felice Circeo. Una vettura e un camioncino frigo per trasporto surgelati si sono scontrati violentemente, con l’auto che è finita in un canale adiacente la strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il 118 e la Polizia Locale. I due occupanti dell’auto, un 72enne e un 63enne, sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Fiorini di Terracina. La Polizia Locale, sotto la direzione del Comandante Mauro Bruno, sta indagando sulle cause.