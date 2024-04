San Felice Circeo, due feriti nello scontro all’incrocio

Scontro all’ incrocio a San Felice Circeo, bilancio di due feriti e lievi e due mezzi distrutti. Scontro tra un’ auto ed un camioncino ad uso commerciale in via Gibraleón, all’angolo con via Terracina. Impatto molto violento, a seguito del quale il camioncino si è ribaltato su di un fianco. Completamente distrutta invece la parte interiore dell’altra autovettura coinvolta.

Entrambi i conducenti hanno riportato conseguenze lievi, prontamente soccorsi dal personale medico intervenuto per le cure del caso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo per i rilievi del sinistro.

