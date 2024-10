Denunciato in stato di libertà un uomo residente in ciociara con l’accusa di truffa. L’indagato avrebbe raggirato la vittima, un 70enne di San Felice Circeo, convincendola a versare 2.300 euro su una carta prepagata per l’acquisto di un motore per auto, pubblicato online, che però non è mai stato consegnato.