Incidente autonomo questa mattina in via Campo La Mola, a San Felice Circeo. Un’automobile, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, è uscita di strada finendo in un canale profondo circa cinque metri. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, con il supporto di un’eliambulanza. Il conducente, rimasto ferito, è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale San Camillo di Roma.