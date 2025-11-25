San Felice Circeo: barca a vela francese incagliata per maltempo

Un’imbarcazione a vela francese si è spiaggiata ieri pomeriggio a San Felice Circeo a causa di un incidente in mare dovuto al maltempo e ai forti venti. Intorno alle 15, mentre si trovava all’ingresso del porto, la barca, partita da Nettuno e diretta in Sicilia, ha urtato la barra sabbiosa alla sinistra del canale, danneggiando il timone e perdendo così la capacità di manovrare. Spinta dai venti forti tra i 25 e 30 nodi provenienti da sud-ovest, la barca è stata portata a sbarcare sull’arenile vicino.

Sul posto è intervenuta la motovedetta SAR CP 834 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, che ha vigilato la situazione, ma a causa della vicinanza della barca alla riva non ha potuto operare direttamente via mare. L’unico occupante, un cittadino francese, è stato assistito nello sbarco dagli ormeggiatori della Cooperativa Circeo Primo. Fortunatamente l’uomo è in buona salute e non ha riportato ferite.

Le verifiche successive hanno confermato che la barca non ha subito danni significativi allo scafo e non c’è stata alcuna fuoriuscita di inquinanti nel mare circostante. L’Ufficio Locale Marittimo di San Felice Circeo continuerà a monitorare la situazione e a sovrintendere le operazioni di recupero, che saranno a carico del proprietario.