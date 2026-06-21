San Felice Circeo, controlli straordinari dei Carabinieri: identificate 41 persone e verificati 32 veicoli

Controlli rafforzati a San Felice Circeo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Terracina, impegnati nella tarda serata di ieri in un servizio straordinario di presidio del territorio.

L’operazione ha visto in campo i militari dell’Aliquota Radiomobile e delle Stazioni dipendenti, con l’obiettivo di aumentare la presenza dell’Arma nelle aree più sensibili e prevenire episodi di criminalità diffusa. Particolare attenzione è stata rivolta ai reati contro il patrimonio, in particolare ai furti nelle abitazioni, ma anche al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti.

Durante il servizio sono stati effettuati anche accertamenti sul rispetto delle norme del Codice della Strada. Complessivamente i Carabinieri hanno identificato 41 persone e controllato 32 veicoli.

L’attività ha portato alla contestazione di due violazioni stradali, con sanzioni amministrative per un importo complessivo superiore ai 5mila euro. In un caso è stato inoltre disposto il ritiro di un documento di circolazione.

Nel corso della stessa operazione i militari hanno verificato anche la posizione di tre persone sottoposte agli arresti domiciliari, per accertare il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’Autorità Giudiziaria.

Il servizio rientra nel dispositivo di prevenzione predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, finalizzato a garantire maggiore sicurezza a residenti e turisti nel periodo estivo.