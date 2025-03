San Felice Circeo, corso di formazione per Polizia Locale e Carabinieri Forestali

Si è svolto questa mattina, presso il Cinema Anna Magnani di San Felice Circeo, un importante corso di formazione dedicato agli agenti e ufficiali della Polizia Locale delle province di Roma e Latina. All’iniziativa hanno partecipato circa 100 tra poliziotti locali e militari dei Carabinieri Forestali, affrontando tematiche cruciali come la tutela del territorio, la normativa su rifiuti e scarichi e la protezione giuridica degli animali.

I docenti del corso sono stati il Tenente Colonnello Vittorio Iansiti, comandante provinciale dei Carabinieri Forestali di Latina, e il Colonnello Alessandro Bettosi, comandante provinciale dei Carabinieri Forestali di Frosinone. Presenti anche il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo, e il delegato alla Polizia Locale, Marco Di Prospero, che hanno elogiato l’iniziativa del Comando Polizia Locale guidato dal Comandante Mauro Bruno, capace di estendere il confronto su tematiche di rilievo oltre i confini comunali.

“Non possiamo che essere orgogliosi – hanno detto i due amministratori – di quanto viene realizzato nel nostro comune, dandovi anche la possibilità di vivere le bellezze del nostro territorio. Questi corsi servono ad arricchire la vostra conoscenza per avere tutti quanti noi amministratori sul territorio forze di Polizia in grado di gestire in modo compiuto un così delicato compito. Professionalizzare i corpi di Polizia Locale, serve ad arricchire le comunità e dare soddisfazione alla tutela del territorio sempre più sentita dai cittadini”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Comandante della Polizia Locale, Mauro Bruno, per la forte partecipazione e per il qualificato contributo dei docenti. “Non posso che ringraziare quanti hanno aderito al corso – ha detto il Comandante Mauro Bruno – la loro grande partecipazione testimonia quanto interesse c’è ad apprendere da parte di tutti noi per svolgere sempre più efficacemente il delicato ruolo a cui siamo chiamati giornalmente. Un sentito ringraziamento va ai Docenti ed ai Carabinieri Forestali per aver dato un fattivo e positivo contributo al corso”.