San Felice Circeo, crolla un solaio in un negozio: sgomberati due appartamenti

Paura ieri pomeriggio a San Felice Circeo, dove in un’attività commerciale si è verificato il cedimento parziale di un solaio. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, i Vigili del Fuoco di Terracina, la Polizia Locale e il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale.

Per motivi di sicurezza, è stato disposto lo sgombero di due appartamenti situati al primo piano. Sono in corso accertamenti per verificare la stabilità della struttura e individuare le cause del cedimento.