San Felice Circeo, da oggi il parcheggio si paga anche con Telepass

A San Felice Circeo è attivo da oggi il nuovo servizio per il pagamento della sosta sulle strisce blu tramite l’app Telepass. Il sistema consente ai clienti Telepass di gestire il parcheggio direttamente dal proprio smartphone, senza necessità di monete, carte o parcometri.

Grazie alla collaborazione tra il comune e il noto servizio, con Telepass si potranno pagare solo i minuti effettivi di sosta, con la possibilità di modificare in qualsiasi momento la durata, evitando così multe o costi aggiuntivi. Il tutto avviene in modo intuitivo, cashless e tracciabile, anche per targhe diverse da quella associata al proprio dispositivo.

L’app integra inoltre la geolocalizzazione per trovare rapidamente l’auto parcheggiata e include diverse funzionalità legate ad ulteriori servizi dell’ecosistema Telepass. Per la verifica della regolarità del pagamento, è sufficiente esporre il tagliando Telepass sul veicolo.