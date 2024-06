San Felice, alla guida ubriaco si schianta con l’auto: denunciato

Un giovane di San Felice Circeo è stato denunciato perchè stato coinvolto in un incidente dove risultava in stato di ebbrezza. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Terracina hanno denunciato il giovane che durante la notte era stato coinvolto, mentre si trovava alla guida della propria autovettura, in un incidente stradale senza feriti. I militari hanno sottoposto il predetto ad accertamenti alcolemici rilevando un tasso superiore a quello consentito. La patente di guida gli è stata ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro.