San Felice Circeo, Dino Capponi muore in moto in via Roma

Era in sella alla sua moto quando un tragico incidente ha spezzato la vita di Dino Capponi, 50 anni, ieri sera a San Felice Circeo. Erano da poco passate le 22 quando, percorrendo via Roma, ha perso il controllo in un tratto con una doppia curva, finendo contro un palo della luce.

L’impatto è stato violento. I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente, ma per Dino non c’è stato nulla da fare: le ferite riportate erano troppo gravi e il medico ha potuto solo constatarne il decesso sul posto.

La strada, che collega la zona bassa del paese al centro storico ed è molto trafficata in questo periodo, è stata chiusa per consentire i rilievi della Polizia Locale, affiancata dai Carabinieri della stazione di San Felice Circeo. La dinamica è ancora in fase di accertamento.

Dopo l’autorizzazione della Procura di Latina, la salma è stata restituita alla famiglia.