San Felice Circeo, discarica abusiva in un’area di giardinaggio: scatta il sequestro

Un’operazione fulminea dei carabinieri forestali di Terracina ha portato alla luce una vera e propria discarica a cielo aperto nel cuore di San Felice Circeo. I militari hanno messo i sigilli a un terreno in via dei Pettirossi, attualmente in uso a una ditta di giardinaggio, trasformato in un deposito illegale di rifiuti speciali e pericolosi.

Durante i controlli di routine per la tutela dell’ambiente, i forestali si sono trovati davanti a circa 200 metri cubi di rifiuti accumulati in disordine. Tra la vegetazione e il suolo nudo, gli operanti hanno catalogato una lista impressionante di scarti: vecchi monitor, televisori, lavatrici e apparati elettrici, bombole del gas, lattine d’olio esausto, estintori e copertoni e infine anche infissi, guaine e tubazioni in plastica.

All’ingresso del lotto è stato rinvenuto un cumulo di carcasse di condizionatori già smontati. Secondo i militari, si tratterebbe della prova evidente di un’attività sistematica di smontaggio e cernita dei componenti, effettuata senza alcuna autorizzazione.

La situazione ambientale descritta nel verbale è critica: i rifiuti erano stoccati direttamente sul terreno, privo di pavimentazione e di sistemi per la raccolta delle acque piovane, esponendo il suolo al rischio di infiltrazioni di sostanze tossiche. Inoltre, sono state rinvenute tracce di rifiuti parzialmente bruciati, segno di smaltimenti illeciti tramite roghi.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro penale preventivo. Il titolare dell’impresa di giardinaggio è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere di diversi reati, tra cui gestione illecita di rifiuti realizzazione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti e attività industriale priva di sistemi di trattamento acque.