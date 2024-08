San Felice Circeo, domenica e lunedi le ultime tappe di ”Lazio, la bellezza del Talento”

Le ultime due tappe di ”Lazio, la bellezza del Talento” si svolgeranno a San Felice Circeo domenica e lunedi alle ore 21,30. L’iniziativa è stata organizzata da Regione Lazio in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia Regione Lazio e con alcune delle più prestigiose scuole di alta formazione tecnologica della Regione Lazio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè, ITS Academy Lazio Digital, ITS Turismo Academy Roma.

L’obittivo è la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche del Lazio, ma anche dei giovani che hanno scelto di intraprendere un percorso formativo in diversi settori artistici, come ad esempio nella musica, nella moda, nel teatro e nel cinema.

L’assessore Giuseppe Schiboni ha spiegato:

“La bellezza del talento, intesa come l’eccellenza che i nostri giovani con il loro entusiasmo e la loro professionalità sanno incarnare e trasmettere, sbarca sul palcoscenico di San Felice Circeo in provincia di Latina. Siamo molto orgogliosi del successo che questo evento sta riscuotendo accreditandosi quale vetrina d’eccezione nella nostra regione grazie alla capacità di porre al centro le capacità dei nostri ragazzi in particolare e dell’attrattività che il sistema degli ITS Lazio in generale. Istruzione, competenze e un dialogo sempre più stretto tra mondo del lavoro e formazione sono per noi una priorità che passa, di necessità, anche per la promozione del mondo ITS che rappresentano un’occasione incredibile per i giovani che intendano coniugare la passione con il proprio futuro all’insegna del successo”.

Dopo il successo delle prime due tappe, che si sono svolte a Roma presso l’arena del Teatro di Tor Bella Monaca e sul lungolago di Trevignano Romano, la terza e quarta tappa andranno in scena, presso la suggestiva location dei Giardini di Vigna la Corte, nell’incanto del promontorio del Circeo sotto gli occhi vigili di una Storia millenaria che è emblema di un “talento”, figlio delle sue leggende assieme con la realtà della sua “bellezza” incontaminata.

“Per San Felice Circeo – dichiara il sindaco, Monia Di Cosimo – è un onore aver ricevuto la riconferma, dopo la passata edizione, quale location per la kermesse Lazio, la bellezza del talento. Nella due giorni del 1° e 2 settembre, avremo modo di assistere a una manifestazione poliedrica, in cui si spazierà tra musica, moda, recitazione e l’attesissima finalissima regionale di Miss Italia. Un sentito ringraziamento va a tutti gli enti e alle istituzioni che hanno lavorato per ideare e realizzare questa stupenda manifestazione. Vi aspettiamo a San Felice Circeo!»

Domenica 1 settembre sarà la volta di Giulia Guastella, attrice diplomata nella sezione teatro dell’Officina Pasolini e Alessandro Ragazzo, cantautore diplomato nella sezione canzone dell’Officina Pasolini. Il premio verrà consegnato dalle mani dell’ assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni.

Lunedì 2 settembre saranno invece protagoniste della scena le creazioni sartoriali degli allievi della Maiani Accademia Moda con Francesco Nuzzi, attore diplomato nella sezione teatro dell’Officina Pasolini e Matteo Gravante, cantautore diplomato nella sezione canzone dell’Officina Pasolini.

Nella serata conclusiva di questa kermesse i protagonisti di “Lazio, la bellezza del talento”, saranno accolti da un vero e proprio “parterre de rois” composto, tra gli altri, dall’assessore regionale al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito della Regione Lazio Giuseppe Schiboni, dall’assessore regionale al Turismo, all’Ambiente, allo Sport, Elena Palazzo e dal sindaco di San Felice Circeo Monia di Cosimo che si uniranno ai numerosi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda, della musica e delle arti in genere, ospiti di questa due giorni dedicata alla “bellezza del talento”.

Al centro della kermesse avrà luogo l’elezione di Miss Lazio 2024 che rappresenterà la nostra regione nella finale nazionale dello storico concorso Miss Italia. Madrine della serata finale del 2 settembre saranno le ultime quattro vincitrici del titolo di Miss Italia : Martina Sambucini (2020), Zeudi Di Palma (2021), Lavinia Abate (2022) e Francesca Bergesio ( 2023 – in carica).