San Felice Circeo, domenica la prima Corsa del Ricordo

Per la prima volta, questa domenica, il comune di San Felice Circeo la Corsa del Ricordo.

L’amministrazione comunale Di Cosimo ha fortemente voluto l’organizzazione di questo evento, recependone l’importanza, commemorando attraverso 10 chilometri di sport i fatti tragici delle Foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmate, per continuare a tenere vivo il ricordo e perché certi fatti non avvengano mai più.

I podisti della Regione Lazio, ente che ospita la tappa di Roma, avranno l’occasione di terminare la propria marcia sul rinomato litorale pontino, grazie all’organizzazione della OSO di Ferdinando Colloca, una delle società più accreditate del podismo romano.

Gara nella gara quella del 24 settembre sul litorale laziale, infatti così come in altri grandi tappe, San Felice avrà una “Corsa del Ricordo for Woman”, testimonianza forte quindi, per dire No alla violenza sulle Donne.

Si è espresso con orgoglio l’assessore allo Sport del comune di San Felice Circeo Felice Capponi: “Onorati di ospitare questo importante appuntamento, per troppo tempo una pagina buia della nostra storia è stata dimenticata”

L’appuntamento per i podisti laziali e non solo è in Piazzale Cresci alle ore 10,00, dove ci sarà lo start e le successive premiazioni finali.