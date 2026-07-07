San Felice Circeo, folle fuga all’alt: scatta la denuncia

Un normale controllo stradale si è trasformato in un inseguimento e in una successiva denuncia.

Durante un servizio di pattugliamento del territorio, gli agenti della polizia locale hanno intimato l’alt a un veicolo lungo via Monte Circeo, nei pressi dell’incrocio con via Ugo Foscolo.

L’automobilista inizialmente ha accostato l’auto, ma la situazione è degenerata in pochi secondi. Mentre gli agenti stavano avviando le procedure di identificazione, il conducente ha ingranato improvvisamente la retromarcia per poi ripartire a tutta velocità, sfrecciando tra il traffico e ignorando i ripetuti ordini di fermarsi.

Nonostante la fuga repentina, la fuga è durata poco. Grazie ai successivi accertamenti e ai rilievi info-investigativi, gli agenti della polizia locale sono riusciti a risalire all’identità dell’uomo.