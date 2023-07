San Felice Circeo, folle inseguimento: arrestato un uomo

Inseguimento da film nella notte, arrestato un uomo. Follia l’altra notte tra le strade di San Felice Circeo dove un’auto sospetta veniva segnalata alla Polizia dagli uomini della Polizia Locale. Una volta giunta sul posto, la volante ha intimato l’alt al veicolo che ha iniziato una folle corsa tra i vicoli fino a giungere, contromano sul lungomare, rischiando più volte l’incidente. Le auto della polizia sono però riuscite a bloccare la corsa della vettura, l’uomo a bordo ha tentato di fuggire a piedi ma è stato raggiunto e fermato. Trovato con sostanza stupefacente per uso personale, senza patente e noto alle forze dell’ordine, non si esclude che si fosse sbarazzato in precedenza di altra droga. Per questo è stato ristretto nelle camere di sicurezza.