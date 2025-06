San Felice Circeo, fratelli rischiano di annegare in mare: salvati dai bagnini

È stato decisivo l’intervento dei bagnini nel primo pomeriggio di oggi sulle spiagge di San Felice Circeo, nei pressi degli stabilimenti “La Caletta” e “Isola Verde”. Due fratelli, in grave difficoltà durante un bagno, sono stati soccorsi appena in tempo dopo essere stati trascinati al largo dalla corrente e finiti contro gli scogli.

Uno dei due è stato recuperato privo di sensi e in arresto cardiaco; l’altro, cosciente, era ferito alle gambe. I bagnini, con l’aiuto di alcuni bagnanti e di un medico presente sulla spiaggia, hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione che si sono rivelate determinanti: il fratello colpito da arresto è tornato cosciente poco prima dell’arrivo dei soccorritori del 118.

Entrambi gli uomini sono stati stabilizzati sul posto. Quello in condizioni più gravi è stato trasportato all’ospedale di Latina, mentre il fratello è stato trasferito a Terracina per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche la Polizia Locale e i carabinieri per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Un intervento rapido e coordinato, che ha evitato il peggio grazie alla prontezza dei soccorritori e alla collaborazione tra professionisti e cittadini.