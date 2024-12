San Felice Circeo, il 4 gennaio la sagra del Canascione

Il centro storico di San Felice Circeo ospiterà l’undicesima edizione della Sagra del Canascione, evento che unisce gusto, tradizione e cultura. Il 4 Gennaio la città si prepara a rivivere, per l’undicesima edizione, un borgo animato da musica dal vivo e intrattenimento, offrendo la possibilità di degustare e scoprire prodotti locali. Anche quest’anno, la festa del Borgo sarà organizzata dal Comune di San Felice Circeo con il supporto dell’associazione “Sagra del Canascione e Tradizioni Popolari”, della Pro Loco.

Il nome della sagra deriva dal canascione, tipica pizza ripiena simbolo della tradizione culinaria del Circeo, che sarà la colonna portante dell’evento. Preparato con un impasto semplice e farcito con broccoletti, salsiccia, formaggi e ingredienti locali, rappresenta una celebrazione della cucina contadina e dei sapori tramandati di generazione in generazione.

La giornata inizierà alle ore 11:00 con l’apertura degli stand gastronomici dove i visitatori potranno degustare gratuitamente diverse varianti del canascione, preparate dai maestri della cucina locale. Il mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato, aperto dalle 9:30 alle 20:00 in Piazza Dante Alighieri, offrirà manufatti unici, opere del proprio ingegno e oggetti di pregio.

Il comitato “La Voce delle Donne” ha preparato in occasione della Sagra, dei dolci tipici sanfeliciani, arricchendo ulteriormente l’offerta culinaria e celebrando le tradizioni del territorio. Spazio anche agli stand di “Natura in Campo”, i quali metteranno in mostra le eccellenze agroalimentari regionali.

Prima di dare il via ai festeggiamenti, spazio anche alla voce del sindaco che, attraverso un comunicato stampa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla tradizionalità di una festa unica e importante per il paese: “Il canascione non è solo un prodotto gastronomico, ma un simbolo della nostra comunità, un legame tra passato e presente che ci ricorda le nostre radici e ci invita a guardare al futuro con orgoglio. Questa sagra, giunta alla sua undicesima edizione, è un’occasione per celebrare non solo la nostra cucina, ma anche lo spirito di accoglienza che contraddistingue il nostro borgo”.

La Sagra del Canascione è pronta, dunque, a regalare un’esperienza indimenticabile, tra sapori autentici, dolci tipici, artigianato e musica. Un perfetto inizio d’anno per chi cerca cultura, gusto e allegria.