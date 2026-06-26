San Felice Circeo, il primo weekend di luglio tra shopping, antiquariato e artigianato

Il primo fine settimana di luglio offrirà numerose occasioni di svago a residenti e turisti con due appuntamenti dedicati allo shopping e alla valorizzazione dell’artigianato.

Domenica 5 luglio, in via Gibraleon, farà tappa il mercato de “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi”, manifestazione itinerante che, dalle 8 alle 19, proporrà un’ampia selezione di abbigliamento, calzature, borse, biancheria, cashmere, bijoux e prodotti della tradizione artigianale italiana.

Dal 3 al 5 luglio, invece, Piazzale Cresci ospiterà il Mercatino di Antiquariato e Artigianato, organizzato con il patrocinio del Comune di San Felice Circeo. Tra gli stand sarà possibile trovare oggetti d’epoca, creazioni artigianali, articoli da collezione e numerose proposte realizzate a mano.

Il mercatino rappresenta uno degli eventi ricorrenti dell’estate circeese e, dopo l’appuntamento del 3, 4 e 5 luglio, tornerà anche nelle seguenti date: 16, 17, 18 e 19 luglio, 31 luglio, 1 e 2 agosto, 14, 15 e 16 agosto in occasione della festa di San Rocco, 28, 29 e 30 agosto e infine 5 settembre, durante la manifestazione dedicata al Pesce Azzurro.

Due iniziative che contribuiranno ad animare San Felice Circeo per tutta la stagione estiva, offrendo ai visitatori un’ampia scelta tra shopping, artigianato e tradizioni locali.