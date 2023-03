San Felice Circeo, in tre rapinano un uomo e lo fanno cadere

A San Felice Circeo, sono state tratte in arresto tre donne tra i 19 e 21 anni tutte domiciliate in Napoli, due delle quali già conosciute alle forze dell’ordine, perché poco prima hanno avvicinato e strappato dal collo di un 73enne del posto, un monile d’oro e, per guadagnarsi la fuga, lo hanno strattonato facendolo cadere procurandogli delle escoriazioni.

L’uomo è riuscito a contattare i militari che hanno bloccato nell’immediatezza le donne che sono state tratte in arresto e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura di Latina con cui i militari hanno agito in stretto accordo, associate presso la Casa Circondariale di Roma Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La refurtiva è stata parzialmente recuperata e restituita all’avente diritto.

Nello stesso contesto operativo, è stata altresì deferita in stato di libertà una minore, sorella di una delle due arrestate, poiché è stata trovata in possesso di vari monili d’oro e di un portafoglio da uomo su cui sono in corso accertamenti per stabilirne la proprietà.