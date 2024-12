San Felice Circeo, incidente in via della Molella: ciclista urtato da un’auto in retromarcia

Un incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle 18:30, in via della Molella a San Felice Circeo. Una manovra in retromarcia di un’autovettura, uscita da un’area privata, ha causato l’urto con un ciclista, un 31enne residente in zona.

Il giovane ha riportato ferite lievi ed è stato immediatamente assistito dai sanitari del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo l’accaduto. Nonostante l’urto, il ciclista ha scelto di non essere trasportato in ospedale per ulteriori controlli, dichiarandosi in buone condizioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di San Felice Circeo per eseguire i rilievi necessari e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, sottolinea l’importanza della massima attenzione durante le manovre in spazi pubblici e privati.