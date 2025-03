San Felice Circeo, incidente tra auto e moto: traffico rallentato a Borgo Montenero

Traffico rallentato questa mattina intorno alle 8 su via Monte Circeo, nei pressi di Borgo Montenero, a causa di un incidente tra un’auto e un motociclo. Il sinistro, avvenuto in un orario critico per l’ingresso nelle scuole, non ha provocato feriti, ma solo danni ai mezzi coinvolti. Nessuno dei conducenti ha richiesto l’intervento del 118. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di San Felice Circeo per effettuare i rilievi e gestire la viabilità in una zona caratterizzata da un intenso flusso di traffico.