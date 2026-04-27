San Felice Circeo, la Medaglia d’Argento al Valor Militare per Dante Calisi consegnata al Comune

Un riconoscimento che restituisce alla comunità un pezzo importante della propria memoria storica. Nella giornata del 25 aprile, in occasione delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione, è stata consegnata al Comune di San Felice Circeo la Medaglia d’Argento al Valor Militare “alla memoria” conferita dallo Stato italiano a Dante Calisi, cittadino del territorio caduto durante la Resistenza.

La cerimonia si è svolta a Borgo Sabotino alla presenza del Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, insieme alle autorità civili e militari. A ricevere l’onorificenza è stata il sindaco Monia Di Cosimo, a nome dell’intera comunità.

Il riconoscimento celebra il sacrificio e il coraggio di Calisi, impegnato come comandante di una compagnia mitraglieri sull’isola di Lero. Dopo l’8 settembre 1943 prese parte alla difesa contro le truppe tedesche, distinguendosi per determinazione e senso del dovere fino alla cattura e alla successiva uccisione da parte dei nazisti.

«Ricevere questa medaglia a nome della nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Monia Di Cosimo – significa restituire al Circeo un frammento essenziale della sua storia civile. Dante Calisi ha incarnato il coraggio di chi sceglie la libertà quando farlo comporta il sacrificio più grande. La sua vicenda ci ricorda che la democrazia non è un’eredità acquisita, ma un impegno quotidiano. Oggi San Felice Circeo lo onora con profonda gratitudine».

L’amministrazione comunale ha inoltre rivolto un pensiero ai familiari del caduto, presenti alla cerimonia, ringraziandoli per aver custodito negli anni il ricordo e i valori legati alla figura di Calisi. «A loro – ha aggiunto il Sindaco – va il nostro più sincero riconoscimento. La loro testimonianza ha permesso di mantenere viva la storia di Calisi e di trasmetterla alle nuove generazioni con rispetto e verità».

La consegna della medaglia assume così un valore simbolico profondo per il territorio, che rinnova il proprio impegno nel preservare la memoria di chi ha contribuito, con il proprio sacrificio, alla conquista della libertà.