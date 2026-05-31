San Felice Circeo: lite tra indiani alla Cona finisce a coltellate

Poteva trasformarsi in tragedia la lite scoppiata ieri sera nel pieno centro di San Felice Circeo, precisamente nella zona bassa di La Cona. Il bilancio è di un uomo di origini indiane ferito da una coltellata al culmine di un acceso diverbio con alcuni connazionali.

I fatti si sono consumati in via Sabaudia, a poca distanza da viale Tittoni, davanti a un bar. L’allarme è scattato immediatamente, diffondendo il panico tra i passanti in un fine settimana particolarmente caotico, caratterizzato dall’arrivo di numerosi turisti e vacanzieri per il ponte del 2 giugno.

Sul posto sono scattati tempestivamente i soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale “Alfredo Fiorini” di Terracina. Nonostante la grande macchia di sangue rimasta sul marciapiede avesse fatto temere il peggio ai primi testimoni accorsi, le condizioni del ferito, fortunatamente, non sarebbero gravi come ipotizzato in un primo momento.

I carabinieri della stazione locale e della compagnia di Terracina hanno avviato le indagini e i rilievi per chiarire i motivi della violenta aggressione e risalire all’autore del fendente. La polizia locale, guidata dal comandante Mauro Bruno, ha supportato i militari isolando l’area del ferimento e gestendo il pesante traffico cittadino, andato in tilt data la forte affluenza del weekend.