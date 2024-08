San Felice Circeo: Michela Giraud ospite d’onore con il suo film “Flaminia”

Prosegue la stagione degli eventi estivi di San Felice Circeo, con un appuntamento da non perdere domenica 18 agosto. Alle 21:30, in piazza L. Lanzuisi, nel cuore del centro storico, sarà protagonista Michela Giraud, attrice e comica di grande talento, particolarmente legata al Circeo.

Durante la serata, Giraud si racconterà partendo dal suo ultimo film, “Flaminia”, un’opera che ha scritto, diretto e interpretato. Il film, caratterizzato dalla tipica comicità spiccata dell’attrice, affronta temi profondi con toni leggeri, suscitando emozioni e riflessioni che saranno poi al centro di un dibattito con il pubblico.

“Flaminia” racconta la storia di Flaminia De Angelis, una giovane donna dell’alta borghesia romana, costretta a vivere ogni giorno per soddisfare le aspettative altrui. L’arrivo della sorella Ludovica, affetta da disturbi dello spettro autistico, rivoluziona la sua vita, portandola a un legame autentico e profondo che mette in discussione le ipocrisie della sua quotidianità.

L’evento sarà ad ingresso libero e sarà attivo un servizio di navetta per facilitare l’accesso al centro storico. Saranno inoltre disponibili parcheggi gratuiti in via G. Capponi.