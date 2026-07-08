San Felice Circeo, navette serali gratuite per il Centro Storico

Navette serali gratuite da e per il Centro Storico nei fine settimana e nei giorni di maggiore affluenza turistica. È la nuova iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di San Felice Circeo per favorire una mobilità più sicura, ordinata e sostenibile durante l’estate.

Il servizio, già operativo, sarà attivo dalle 23.00 alle 2.00 del giorno successivo e offrirà a residenti e visitatori un’alternativa concreta all’uso dell’auto nelle ore serali e notturne. L’obiettivo è ridurre il traffico, agevolare gli spostamenti e migliorare la fruizione del Centro Storico nei momenti di maggiore afflusso.

A supporto della misura è stata inoltre individuata una nuova ampia area di sosta temporanea gratuita in via Domenichelli, pensata per incentivare l’utilizzo delle navette e limitare la congestione veicolare.

L’iniziativa risponde anche a esigenze di sicurezza stradale, offrendo un servizio utile soprattutto nelle ore notturne e contribuendo a prevenire i rischi legati alla circolazione, anche in relazione all’eventuale consumo di bevande alcoliche.

Con questo intervento il Comune conferma l’impegno per una mobilità estiva più efficiente e sostenibile, mettendo a disposizione di cittadini e turisti uno strumento pratico per vivere il territorio con maggiore serenità.