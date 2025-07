San Felice Circeo, Parco del Lungomare: come utilizzare i fondi Blue Economy

Il Comune di San Felice Circeo, tra i sei comuni beneficiari, ha ottenuto un importante finanziamento di 1 milione e mezzo di euro nell’ambito del progetto “Blue Economy”, posizionandosi al primo posto in graduatoria dei 12 progetti finanziati. Di questa somma, un milione è stato erogato dalla Regione Lazio – Direzione Sviluppo Economico, Attività Produttive e Ricerca – per completare il Parco del Lungomare di Circe.

Tra gli interventi previsti figurano lo SkatePark Telemaco Bowl, il Museo del Mare e dell’Archeologia Subacquea con allestimenti scenotecnici e digitali, il Museo Multimediale delle Torri Costiere del Lazio presso Torre Olevola, il Parco Gianni Rodari della Legalità, nuovi servizi lungo la passeggiata di Viale Europa, e percorsi podotattili progettati in collaborazione con UICI e ANMIC. Il progetto include anche segnaletica illustrata e strumenti digitali per permettere a tutti, inclusi i visitatori con disabilità, di vivere un’esperienza immersiva e completa, sia in presenza che online.

“Il Parco del Lungomare di Circe è un progetto strategico per San Felice Circeo – dichiara il sindaco Monia Di Cosimo – su cui l’Amministrazione Comunale sta concentrando le più grandi risorse. È strategico per l’economia della città e del comprensorio, per lo sviluppo delle imprese, per la destagionalizzazione dell’industria turistica e per lo sviluppo della cultura nelle sue diverse declinazioni.”

L’architetto Luca Calselli, progettista dell’intervento, sottolinea: “Il progetto propone una visione letteraria e onirica del luogo, da valorizzare non solo come meta estiva, ma come luogo straordinariamente affascinante da visitare tutto l’anno, ricco di storia antica, moderna e contemporanea, in un ambiente che è Parco Nazionale terrestre, marino, archeologico, foresta planiziale e prima Riserva della Biosfera dell’UNESCO.”