San Felice Circeo, ragazzo preso a pugni: individuato l’aggressore

È stato individuato dalla Polizia il responsabile della brutale aggressione avvenuta a metà luglio davanti a un locale della movida di San Felice Circeo. La vittima, colpita con un pugno in pieno volto, aveva riportato la frattura della mandibola con 30 giorni di prognosi.

L’episodio era avvenuto intorno alle 3 di notte, quando il locale stava chiudendo. Un tentativo di conversazione con due ragazze aveva provocato l’intervento di un gruppo di ragazzi: quattro di loro si erano avvicinati con atteggiamento minaccioso, fino a quando uno aveva colpito senza alcun motivo il giovane poi finito in ospedale all’ICOT di Latina.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato di Terracina, hanno permesso di ricostruire la scena grazie a video e testimonianze raccolte tra i presenti. L’autore del pugno è risultato essere un minorenne di Terracina, classe 2009, segnalato alla Procura della Repubblica di Latina.

Il Questore ha disposto nei suoi confronti il cosiddetto “Daspo Willy”, che gli impedirà per tre anni di frequentare locali e luoghi della movida. Sono in corso accertamenti anche sugli altri tre ragazzi che lo avevano spalleggiato quella notte.