San Felice Circeo, rimpasto della Giunta: il sindaco ridisegna la squadra di governo

Il sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo ha firmato i decreti di rimpasto della Giunta comunale, definendo la nuova squadra di governo che accompagnerà l’Amministrazione nell’ultima fase del mandato.

Una decisione che rientra nella fisiologica evoluzione dell’azione politico-amministrativa dell’Ente e in un percorso di riorganizzazione finalizzato a rafforzare l’efficacia dell’attività amministrativa e garantire continuità nell’attuazione del programma di governo.

La nuova composizione dell’esecutivo vede Maria Carmina Nuzzo nominata Vicesindaco, insieme agli assessori Michela Magrelli, Marco Di Prospero e Vincenzo Cerasoli.

Il primo cittadino ha rivolto un ringraziamento agli assessori uscenti, evidenziando il rapporto di fiducia costruito durante il mandato: “A loro va il mio sincero grazie per il lavoro svolto e per la leale collaborazione. Parliamo di persone di fiducia che continueranno — ne sono certo — a operare con ancora maggiore abnegazione sulle deleghe di competenza, che restano invariate anche dopo il rimpasto”.

Guardando alla nuova fase amministrativa, il sindaco ha quindi formulato gli auguri di buon lavoro alla squadra appena definita: “Alla nuova Giunta rivolgo un convinto augurio di buon lavoro per questo ultimo tratto di mandato. Continueremo a lavorare con determinazione mantenendo al centro le esigenze della cittadinanza e la crescita del nostro paese”.

Con questo riassetto, l’Amministrazione comunale di San Felice Circeo proseguirà dunque l’attività amministrativa con rinnovato slancio, mantenendo alta l’attenzione sulle esigenze della comunità e sullo sviluppo del territorio.