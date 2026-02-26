San Felice Circeo, rotta un’altra condotta del gas durante i lavori per la fibra

Mattinata di tensione a San Felice Circeo, dove via del Principe è stata interdetta al traffico in seguito a un incidente avvenuto durante i lavori per la posa della fibra ottica.

Nel corso delle operazioni di scavo, un mezzo meccanico avrebbe accidentalmente danneggiato una condotta del gas, provocando una perdita e facendo scattare immediatamente le misure di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno provveduto a isolare l’area e a riorganizzare la viabilità, mentre i Vigili del Fuoco si sono occupati delle operazioni di messa in sicurezza. Presenti anche i Carabinieri per il supporto nella gestione dell’emergenza e per garantire l’ordine pubblico.

A scopo precauzionale, la zona interessata è stata temporaneamente evacuata. Nel frattempo i tecnici della società del gas hanno avviato le verifiche necessarie per individuare con precisione il punto della perdita e procedere alla riparazione della condotta danneggiata.

L’episodio, però, riaccende l’attenzione sulla gestione dei cantieri: appena un mese fa, infatti, un altro tubo del gas era stato danneggiato in via Monte Circeo durante interventi analoghi, con disagi e preoccupazione per residenti e automobilisti. Un precedente che rende ancora più evidente la necessità di maggiori controlli e precauzioni nelle operazioni di scavo.

Non si registrano feriti, ma l’accaduto ha richiesto un intervento rapido e coordinato per evitare rischi alla popolazione. La circolazione resterà modificata fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, con l’invito agli automobilisti a utilizzare i percorsi alternativi segnalati sul posto.