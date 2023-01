San Felice Circeo, sabato camminata lungo il “Sentiero di Circe”

Sabato 28 Gennaio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, l’associazione Circe APS procede nella sperimentazione del Sentiero di Circe fino al cuore della foresta demaniale della Selva di Circe.

Una piacevole camminata abbinata al disegno en plein air, con destinazione le Piscine della Verdesca, in compagnia dei rappresentanti del Parco Nazionale del Circeo e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano.

Giunti con la sua ottava tappa, l’associazione Circe giunge alla scoperta di ciò che rimane dell’antica selva di Terracina – o altrimenti detta “di Circe” – caratterizzante il paesaggio naturalistico paludoso antecedente alla bonifica integrale avvenuta negli anni Trenta.

La varietà di questo prezioso ecosistema è tale da essere stata dichiarata nel 1977 “Riserva della biosfera”, nell’ambito del programma M.A.B. patrocinato dall’Unesco.

All’iniziativa prenderanno parte una delegazione del Parco Nazionale del Circeo, Ente volto alla tutela di questo straordinario paesaggio, e parte attiva del progetto culturale dell’associazione Circe formalizzato mediante protocollo d’intesa nel 2020, e del Reparto Carabinieri Biodiversità di Fogliano, in qualità di gestore del bene demaniale.

Gli accompagnatori illustreranno gli aspetti più rappresentativi, da un punto di vista storico, botanico e faunistico, della Selva di Circe, con particolare attenzione a uno degli ambienti più evocativi e noti dell’antica foresta, ovvero la Piscina della Verdesca, liberamente accessibile rispetto ad altre piscine tutelate dalla riserva integrale.

Immersi in questo contesto senza tempo, i partecipanti potranno sostare e disegnare osservando spettacolari esemplari di frassino meridionale, che si rispecchiano nelle riserve di acqua piovana ristagnanti grazie alle depressioni del terreno, e scorgere se fortunati qualche specie volatile, piccoli anfibi e rettili.

Informazioni logistiche: Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso l’area pic-nic di Località Cerasella; da qui si procederà a piedi verso la Piscina della Verdesca camminando lungo un comodo sentiero; una volta arrivati presso la Piscina della Verdesca sarà possibile sostare e disegnare nell’area fino alle 12.30. Si consiglia ai partecipanti di vestirsi con abbigliamento comodo e di munirsi di sgabelli portatili per la seduta, oltre che di materiali per il disegno in quanto non forniti dall’associazione.

Si ricorda che in tale contesto è vietato introdurre animali domestici.

L’incontro è gratuito per gli “Amici di Circe”: per chi volesse contribuire al progetto del Sentiero di Circe, durante l’incontro sarà possibile diventare Amico di Circe per partecipare gratuitamente a tutti eventi per l’anno 2023, contribuendo con una piccola donazione liberale non inferiore a 5€.

Per partecipare all’evento gratuito prenotarsi qui https://forms.gle/1N8KHUsdbis5wZ1A9; per info scrivere a circe.aps@gmail.com.