San Felice Circeo, sequestrata struttura abusiva di 500 mq su terreno comunale

La Polizia Locale di San Felice Circeo ha eseguito un sequestro d’urgenza su un manufatto di recentissima costruzione e sull’intero lotto di terreno di circa 2000 mq. L’area, recintata con rete metallica, è di proprietà del Comune di San Felice Circeo ed è gravata da uso civico.

L’opera abusiva, estesa su circa 500 mq, era costituita da pali metallici verticali e capriate con copertura in telo PVC, per un’altezza complessiva di circa 6 metri. Gli agenti della Polizia Locale, guidati dal comandante Mauro Bruno, hanno accertato l’assenza dei permessi necessari ed elevato il sequestro a carico di ignoti, non essendo ancora stato identificato il committente dei lavori.

Del provvedimento è stata informata l’Autorità Giudiziaria, mentre proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili e prevenire ulteriori episodi di abusivismo edilizio sul territorio.