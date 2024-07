San Felice Circeo, spiaggia libera occupata da lettini e ombrelloni: 4mila euro di multa

Liberati oltre 1200 mq di spiaggia occupata senza confessione da lettini e ombrelloni. Attrezzature da spiaggia sequestrate ed elevate oltre 4000 di multe ai trasgressori. È l’ esito dell’attività congiunta, conclusa stamattina, dal’Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto e dalla Polizia Locale di San Felice Circeo. I militari e gli agenti hanno pattugliato tutto il litorale di via Terracina, intervenendo sui pre posizionamenti in assenza di titolo per l’occupazione dell’area demaniale. Da qui le sanzioni e il sequestro delle attrezzature.