San Felice Circeo, successo della Polizia Locale: corso di aggiornamento sulla sicurezza stradale

Si è svolto al Teatro Borgo Montenero il corso di formazione “Alcol e stupefacenti nella circolazione stradale – Attrezzature tecnologiche ed infrazioni automatiche”, che ha visto la partecipazione di 140 agenti provenienti da 22 comandi di Polizia Locale.

Organizzato dal Comune di San Felice Circeo insieme al Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale e con il supporto tecnico di MIPROTEK, il corso — tenuto dal comandante Maurizio Marchi — ha approfondito le novità su monopattini, sospensione breve della patente e strumenti di controllo della guida in stato di alterazione.

Hanno portato i saluti istituzionali il comandante Mauro Bruno e il segretario regionale SULPL Alessandro Marchetti. A tutti i partecipanti è stato rilasciato l’attestato di aggiornamento professionale.