Su richiesta pervenuta al 112, i Carabinieri della locale Stazione e del dipendente N.O.R. – Aliquota Radiomobile di San Felice Circeo, sono intervenuti per un cittadino polacco di 66 anni senza fissa dimora, in evidente stato di alterazione dovuto all’uso di alcool.

Gli operanti hanno ricostruito che, poco prima, presso l’abitazione di una signora di 69 anni, in atto agli arresti domiciliari, il 66enne era stato aggredito, per futili motivi, con calci e pugni da un uomo di 39 anni, residente a San Felice Circeo, nipote convivente della donna.

Il malcapitato è stato poi trasportato da personale del 118 giunto sul posto, presso il nosocomio di Terracina, per le cure del caso.