San Felice Circeo, “Un Mare di Cinema” stasera Genovese e Giallini

Dopo la proiezione di Flow dello scorso 5 agosto, la rassegna “Un Mare di Cinema” approda alle sue serate clou a San Felice Circeo, trasformando Piazza Lanzuisi in un salotto a cielo aperto per amanti della settima arte.

Questa sera il pubblico avrà l’occasione di assistere alla proiezione di FolleMente, il grande successo di Paolo Genovese che ha conquistato il botteghino con incassi da record. A rendere speciale l’evento sarà la presenza dello stesso regista romano insieme a Marco Giallini, volto amatissimo del cinema italiano, che introdurranno il film e dialogheranno con gli spettatori.

La rassegna proseguirà domani con Diamanti, ultima opera di Ferzan Ozpetek, regista di fama internazionale che sarà a San Felice Circeo per presentare personalmente la sua pellicola.

L’11 agosto toccherà invece a Flaminia, debutto cinematografico di Michela Giraud, attrice e comica romana che porterà la sua ironia e il suo racconto dietro le quinte del film.

Gran finale il 12 agosto con un incontro d’eccezione: Ornella Muti sarà protagonista di una serata dedicata ai “Racconti di Cinema”, tra aneddoti, ricordi e storie di una carriera che ha segnato la storia del grande schermo.

Con una cornice unica e ospiti di calibro nazionale e internazionale, Un Mare di Cinema si presenta non solo come appuntamento di punta dell’estate culturale, ma anche come ponte ideale tra il fascino del grande schermo e la magia del Circeo.