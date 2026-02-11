San Felice Circeo, viola i domiciliari e continua a perseguitare l’ ex

Ha rispettato le prescrizioni imposte dal giudice e avrebbe continuato a perseguitare l’ex moglie. Per questo un uomo di 52 anni, residente a San Felice Circeo e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione in esecuzione di un provvedimento di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Latina.

La misura rappresenta un aggravamento dei precedenti arresti domiciliari con braccialetto elettronico, a cui l’uomo era sottoposto dallo scorso giugno con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex coniuge. I fatti contestati si sarebbero verificati nel comune di Cori.

Secondo quanto emerso, le ripetute violazioni delle prescrizioni – prontamente segnalate dai militari all’Autorità giudiziaria – avrebbero portato la Procura a richiedere un inasprimento della misura cautelare. Il giudice per le indagini preliminari ha quindi disposto la custodia in carcere, ritenendo non più sufficienti i domiciliari.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.