San Felice, comunicandi ballano sulle note di Jerusalema

I comunicandi ballano sulle note di Jerusalema. Il momento di festa dopo la prima comunione è stato celebrato così dai ragazzi di San Felice Circeo due giorni fa.

La canzone sta ottenendo un successo incredibile e probabilmente inaspettato. E’ stata scritta dal musicista e produttore africano Master KG e a renderla famosa è stato il social degli adolescenti “TikTok”. Proprio qui alcuni ragazzi hanno condiviso il breve video che è stato visto da tantissime persone.

Tutti distanziati, con la mascherina, e le tuniche i ragazzi della parrocchia di San Francesco hanno ballato e sorriso per una delle giornate più belle, ricca di emozioni, che ricorderanno per sempre. Il coronavirus e le misure imposte per evitare i contagi non sono riusciti certo a rovinarla.