San Felice Circeo, cade albero su auto: passeggeri illesi

Questa mattina, intorno alle 11:30, un albero è stato abbattuto dal vento in via del Brecciaro a San Felice Circeo, colpendo un’auto in transito con due persone a bordo.

Vento forte quello che si sta abbattendo nel sud pontino in queste ore, con la Regione Lazio entrata ufficialmente in allerta gialla.

Fortunatamente, l’uomo e la donna a bordo sono rimasti illesi, riportando solamente un grande spavento.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta prontamente la polizia locale di San Felice Circeo per i rilievi del sinistro, mentre gli operai incaricati dal Comune hanno lavorato per ripristinare la normale transitabilità della strada, chiusa temporaneamente per l’intervento.

Verso le 13:00, la strada è stata riaperta al traffico.