San Felice, dalla regione 511mila euro per il rifacimento di via Molella

Da lunedì prenderanno il via i lavori di rifacimento completo del manto stradale di via Molella, un intervento reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 511mila euro. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è restituire alla comunità una strada più sicura e in condizioni pienamente funzionali, dopo anni di utilizzo intenso e deterioramento.

Per consentire l’esecuzione delle opere in sicurezza, la Polizia Locale ha disposto una modifica temporanea della viabilità: dal 17 novembre al 12 dicembre, nella fascia oraria 7–17, la strada resterà chiusa al traffico, con accesso consentito solo ai residenti, ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine e ai veicoli dell’impresa incaricata. Durante la posa dell’asfalto non potranno comunque transitare mezzi pesanti e agricoli, anche se autorizzati, al fine di garantire una corretta compattazione del nuovo manto.

Il Comune ha espresso la propria gratitudine alla Regione Lazio per il sostegno economico che permetterà di realizzare un intervento strategico per la sicurezza stradale e la qualità delle infrastrutture locali.