San Felice, due casi di virus Dengue riscontrati

Altri due casi di virus Dengue a San Felice Circeo. Notizia che appare sulle colonne del quotidiano Latina Oggi, per la quale c’è la conferma dalla Asl. Da stabilire se si tratti di casi di importazione, come il primo paziente segnalato a metà agosto, che era stato in Kenya. Il Comune di San Felice Circeo ha disposto interventi disinfestazione, dopo la conferma della ASL rispetto un caso di Arbovirosi riguardante due pazienti, con la richiesta «di porre in essere tutte le misure previste per il controllo dei vettori». Un ordinanza specifica per la disinfestazione in alcuni residence su via Terracina, stesso luogo del primo caso di Dengue. Si tratta sempre di interventi precauzionali e comunque in zona circoscritta. La segnalazione per quanto riguarda il primo caso di virus Dengue è del mese di agosto scorso. Una turista che aveva soggiornato al Circeo per alcuni giorni era risultata positiva di ritorno da un viaggio in Kenya. La segnalazione era arrivata dalla Asl di Roma a quella di Latina, perché la donna si trovava in quarantena nella capitale. Il Comune anche in quel caso aveva effettuato una serie di interventi di disinfestazione ripetuti nei giorni successivi. La Dengue si trasmette solo attraverso punture di zanzara. La febbre porta a mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre stessa.