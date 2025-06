San Felice, ecco il protocollo per valorizzare Grotta Guattari e Torre Paola

È stato firmato un nuovo Protocollo d’Intesa tra il Comune di San Felice Circeo e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina, con l’obiettivo di valorizzare e rendere più accessibili due beni di grande rilievo: Grotta Guattari e le Terme romane di Torre Paola.

«Grotta Guattari e le Terme di Torre Paola sono da tempo oggetto di attenzione e cura da parte del nostro Comune e della Soprintendenza – ha dichiarato la Sindaca Monia Di Cosimo –. Con questo Protocollo consolidiamo e rafforziamo il percorso già avviato, puntando a una maggiore fruibilità, una gestione coordinata e una promozione culturale ancora più incisiva. Ringrazio sentitamente il Soprintendente, Dott. Alessandro Betori, e tutta la struttura della SABAP, per il prezioso lavoro svolto, per l’impegno costante e per la disponibilità al confronto che ha portato a questo importante risultato.»

Il Protocollo, valido tre anni e rinnovabile, segna un salto di qualità nella collaborazione istituzionale. Le visite a Grotta Guattari, sito paleoantropologico noto per i resti neandertaliani, saranno più regolari ma sempre guidate, su prenotazione, con ingressi contingentati e turni organizzati per tutelare l’ambiente carsico.

Durante l’estate e in occasione di eventi culturali o scolastici, il Comune potrà supportare la Soprintendenza nelle aperture, sotto la sua supervisione tecnico-scientifica.

Anche le Terme di Torre Paola, risalenti al I secolo a.C., entreranno in percorsi di fruizione integrata. Il Comune curerà manutenzione, pulizia e vigilanza, mentre la SABAP continuerà a occuparsi della tutela e della ricerca scientifica.

L’intesa punta a offrire un accesso più ampio, sicuro e continuo a due beni di eccezionale valore, promuovendo la conoscenza del patrimonio storico locale con una gestione condivisa e qualificata.