San Felice, fiamme dolose alla tettoia di uno stabilimento

Paura nella notte tra sabato e domenica sul litorale di San Felice Circeo, dove ignoti hanno tentato di appiccare il fuoco alla tettoia in legno di uno stabilimento balneare. L’allarme è scattato nella mattinata di ieri, quando il titolare della struttura, un uomo di 46 anni residente in zona, si è recato presso la Stazione dei Carabinieri per denunciare l’accaduto.

Secondo quanto riferito dall’uomo, intorno alle 4:00 del mattino, ignoti avrebbero cosparso di liquido infiammabile la tettoia dello stabilimento, tentando di incendiarla. Fortunatamente, le fiamme si sono spente autonomamente senza l’intervento di terzi, limitando i danni alla sola parte esterna della struttura.

Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma, che hanno effettuato un accurato sopralluogo e riscontrato la presenza di tracce di liquido infiammabile. Sono ora in corso le indagini dei Carabinieri di San Felice Circeo, che stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per risalire all’identità dei responsabili.